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Kavak'ta halk pazarında halk günü

6 saat önce

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, halk gününü ilçenin halk pazarında yaptı.

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Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, halk gününü ilçenin halk pazarında yaptı.


Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, bu kez haftalık halk gününü ilçe pazarında esnaf ve halkın arasında yaptı. Yanına eşi Narin Sarıcaoğlu'nuda alarak sahaya çıkan Başkan Sarıcaoğlu, pazarcı esnafı ile birlikte kahvaltı yaptı. İstek ve taleplerini dinledi. Alışveriş için gelen halkla sohbet etti.


İlçeye hizmet noktasında yoğun bir çalışma temposu sergilediklerini anlatan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Belediye Başkanlığı görevi bizim için makamda oturma yeri değil. Her daim halkımızın arasında onların sorun ve isteklerine kulak vermek bir başka ifade ile Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi gönüllere girme yeridir" dedi.


"Bulunduğumuz yer kutsal olduğu kadar da sorumluluğu olan bir makam"


Belediye Başkanlığı görevinin halka direkt hizmet sunması bakımından kutsal bir makam olduğunu belirten Başkan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:


"Bulunduğumuz yer kutsal olduğu kadar da sorumluluğu olan bir makam. Bu nedenle halkımıza hizmet noktasında omuzlarımıza aldığımız büyük yükün bilinci ve sorumluluğu içindeyiz. Çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi de bu bilinçle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Her işimizi, geliştirdiğimiz her projemizi önce halkımıza soruyor, sonra hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız bugüne kadar hep böyle oldu bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." - SAMSUN

İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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