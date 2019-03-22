Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Halk ve Asayiş Toplantısı

Kavak'ta Halk ve Asayiş Toplantısı

1 saat önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında halk ve asayiş toplantısı düzenlendi.

Kavak'ta Halk ve Asayiş Toplantısı, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında halk ve asayiş toplantısı düzenlendi.

Kavak Yukarı Dereköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Koşal ve beraberindeki daire amirleri, vatandaşların sorun, öneri ve isteklerini dinledi.

Koşal, sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, kapılarının ve telefonunun her zaman vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Koç, Müftü Nuh Arslan, daire amirleri ile mahalle sakinleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Dereköy, Kavak, Güncel
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