Kavak'ta hayat durdu ama hizmet durmadı - Son Dakika

Kavak'ta hayat durdu ama hizmet durmadı

05.12.2020 16:30
Kavak'ta hayat durdu ama hizmet durmadı, System.String[]

Korona virüsü salgını ile mücadelede alınan ek tedbirler doğrultusunda, dün saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların evlerine çekilmesiyle Kavak'ın bomboş kalan cadde ve sokakları hizmet için çalışan belediye ekiplerine kaldı.

Korona virüsü salgını ile mücadelede alınan ek tedbirler doğrultusunda, dün saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların evlerine çekilmesiyle Kavak'ın bomboş kalan cadde ve sokakları hizmet için çalışan belediye ekiplerine kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokakları gezen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, çalışan ekipleri ziyaret etti. Kurallara uyan ilçe halkına teşekkür etti. Başkan Sarıcaoğlu, süren çalışmaları yerinde inceleyerek evlerin camlarından ve balkonlarından vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini sordu. Bu arada zabıta ekiplerini denetleyen Sarıcaoğlu, özellikle yalnız yaşayan ve yaşlı vatandaşların evlerinde sık sık ziyaret edilmesini istedi. Sarıcaoğlu, "İnsanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye ve halkımızın yaşam standartlarını artırmaya yönelik hizmetlerimiz her şart altında kesintisiz devam ediyor. Tüm ekip ve birimlerimizle halkımızın hizmetindeyiz" dedi.

Kısıtlamalara uyan ilçe halkına da duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Hepimizin yaşamını olumsuz etkileyen bu salgını ortadan kaldırmak için devletimiz öncülüğünde başlattığımız mücadeleye hep birlikte destek verirsek başarılı oluruz. Ben bunun için kısıtlamaya tam anlamıyla uyan tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerinden ricam kısıtlamanın olmadığı zamanlarda da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayıp, kalabalık ortamlarda bulunmaktan sakınsınlar. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına, yasak ve kısıtlamalara uyarsak bu savaşı hep birlikte kazanacağız. Bu vesile ile kısıtlama gününde tüm güçleri ile halkımıza hizmet için sahada görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kavak'ta hayat durdu ama hizmet durmadı
Kavak'ta hayat durdu ama hizmet durmadı
Kavak'ta hayat durdu ama hizmet durmadı
Kavak'ta hayat durdu ama hizmet durmadı

İbrahim Sarıcaoğlu, Koronavirüs, Zabıta, Kavak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kavak'ta hayat durdu ama hizmet durmadı - Son Dakika


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