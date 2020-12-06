Kavak'ta hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Kavak'ta hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

06.12.2020 16:31
Kavak'ta hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverler sokak hayvanlarını besledi.

Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverler sokak hayvanlarını besledi.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 2 gün süreli sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Kavak ilçesinde de sokaklar sessizliğe büründü.

Kısıtlama ile sokaklarda yalnız kalan ve açlık sıkıntısı çeken hayvanlara hayvanseverler sahip çıktı.

Hayvanseverlerden Kemalettin Şener, dışarı çıkma kısıtlaması döneminde sokak hayvanlarının aç kaldığını belirterek, "Evlerimizde artan yemeklerini sokak hayvanlarına vererek açlıklarını gideriyoruz. Sokak hayvanlarımız da bir can taşıyor. Rabb'imin bizlere emaneti olan sokak hayvanlarının da yemeğe ihtiyacı var. Bu vesile ile vatandaşlarımızın evlerindeki artık yemekleri çöpe atma yerine sokak hayvanlarına vermeleri daha uygun olur." dedi.

Kavak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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