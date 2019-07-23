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Kavak'ta HEM kursu

43 dakika önce

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile İŞKUR işbirliğiyle "makrome örgü kursu" açıldı.

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Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile İŞKUR işbirliğiyle "makrome örgü kursu" açıldı.
HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiçek Koç'un öğreticilik yapacağı 3 ay süreli kursa 15 kadın kursiyerin katıldığını söyledi.
Verdikleri destekten dolayı İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür eden Ersoy, "Bayanlardan gelen istek üzerine makrome örgü kursunu açtık. Kursiyerlerimiz kursta keçeleme tekniği, penye çanta yapımını öğrenecekler. Kursun ardından da kursta yapımını öğrenecekleri ürünleri yapıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekler." diye konuştu.
Kurs öğreticisi Koç ise, kursiyerlerin kursa yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, makrome örgü el sanatlarını öğrenme ve geliştirme gayreti içinde olduklarını kaydetti.
İŞKUR, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:30 Kaynak: AA
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