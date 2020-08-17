Kavak'ta hijyen eğitimi - Son Dakika

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce, Güven Göleti Sosyal Tesisleri'nde hijyen eğitimi düzenlendi.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, hijyen kursu eğitmeni olarak Nehir Yılmaz'ın görevlendirildiği söyledi.

Ersoy, 48 saat süreli hijyen eğitimi kursuna 13 kursiyerin katıldığını belirterek, "Samsun- Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kavak Belediyesi Güven Sosyal Tesisleri, ilçemizin tanıtımı ve turizminin geliştirilmesinde önemli yere sahip. Bu kapsamda tesis çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi kursu açtık. Kursumuzda eğitmenimiz Nehir Yılmaz tarafından, sosyal tesislere gelenlerin karşılanması, masaların hazırlanması, hijyen, sunumu, görgü kuralları ve uğurlanması gibi konularda eğitim verilecek." dedi.

HEM Müdürü Ersoy, eğitim sonunda kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.