Kavak'ta "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavak'ta 'Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Kavak'ta "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi

6 saat önce

Kavak'ta, "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi.

Kavak'ta

Kavak'ta, "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kavak Anadolu İmam Hatip Lisesinde organize edilen programda, Mevlevilik, Mevleviliğin temel kuralları, Mevlevilik felsefesi ve sema hakkında bilgi vererek, "Mevlevilik olmazsa Türk sanat müziği ve divan şiiri eksik kalırdı." dedi.

Samsun'da da Mevlevihane bulunduğunu belirten İpekdal, bu yerin ihya edilmesinin Samsun kültür hayatına önemli katkı sunacağını vurguladı.

Program, sorulara doğru yanıt veren iki öğrenciye Mevlevi kültürüne ilişkin kitap verilmesinin ardından sona erdi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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