Kavak'ta, "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kavak Anadolu İmam Hatip Lisesinde organize edilen programda, Mevlevilik, Mevleviliğin temel kuralları, Mevlevilik felsefesi ve sema hakkında bilgi vererek, "Mevlevilik olmazsa Türk sanat müziği ve divan şiiri eksik kalırdı." dedi.

Samsun'da da Mevlevihane bulunduğunu belirten İpekdal, bu yerin ihya edilmesinin Samsun kültür hayatına önemli katkı sunacağını vurguladı.

Program, sorulara doğru yanıt veren iki öğrenciye Mevlevi kültürüne ilişkin kitap verilmesinin ardından sona erdi.