Kavak'ta ihtiyaçlı ailelere kömür yardımı
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Kavak'ta kış dönemi öncesi ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Kavak'ta kış dönemi öncesi ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı yapıldı.
Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Kaymakam İbrahim Engin Şenay, ilçede havalar soğumadan kış dönemi kömür dağıtımını tamamladıklarını söyledi.
İlçe genelinde 463 ton kömür dağıtıldığını bildiren Şenay, "SYDV Mütevelli Heyetimizin aldığı karar kapsamında gazi ve şehit aileleri ile mütevelli heyetinin belirlediği ailelere birer ton kömür teslimatı yapıldı." dedi.
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