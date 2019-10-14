Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürlüğünce "İlk Adımım Bilime" Projesi kapsamında "Ergenlik Dönemi" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Psikolog Mine Aktaş ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya katıldı.

Aktaş, ergenlik dönemi, ergenlikte aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, arkadaş ilişkileri, ergenlik döneminde sorumluluk, aşırı baskı ve şiddet, aşırı hoşgörü, çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkileri ile ergenlik dönemi yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini anlattı.

Ergenlik dönemini, "dengesiz ve düzensiz bir evre" olarak nitelendiren Aktaş, "Bu evrede 'ergene hiçbir şey anlatılamadığı için anlatma çabasının yoğun olduğu bir dönem' olarak açıklanabilir." dedi.

Bu dönemde ailenin aşırı koruyucu yapısının, çocuğu bencil yapacağı uyarısında bulunan Aktaş, "Daima dikkat çekmeye, çevresindeki kişilerin ona hizmet etmesini beklemeye başlar. Toplumsal yaşamda ayakta durma yarışında çocuk başarısız ve mutsuz olabilir. Ailesinden gördüğü sevgi ve himayeyi ileride eşinden de bekler. Hiç büyümeyen yetişkin çocuk olarak kalır." diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya da bilgisayar ve internet kullanımın fayda ve getirdiği zararlar hakkında bilgi verdi.

Konferansı, öğretmenler, öğrenci ve veliler ilgiyle dinledi.