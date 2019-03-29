Son Dakika Haberleri: Kavak'ta İlkbaharda Kar Yağışı

Kavak'ta İlkbaharda Kar Yağışı

1 saat önce

Kavak ilçesine ilkbaharda kar yağdı.

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Kavak ilçesine ilkbaharda kar yağdı.

Dün öğleden sonra etkili olan karla karışık yağmur, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla ilçede yer yer beyazlıklar oluştu.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bazı yerlerde kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Kavak, Kar, Güncel
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