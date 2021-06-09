Kavak'ta İngilizce öğrenimini geliştirmek için eTwinning projesi uygulandı - Son Dakika

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İngilizce öğrenimini geliştirmek amacıyla uygulanan eTwinning projesinden olumlu sonuç alındığı bildirildi.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce öğretmeni Esra Çiftçi ile 8 öğrenci tarafından hazırlanan "Behind The Doors" isimli eTwinning projesinde başarı gösteren öğrencilere sertifikaları, okul müdürü Kenan Bilen tarafından verildi.

Bilen, "Behind The Doors" isimli eTwinning projesinin İngilizce öğreniminin kalıcı ve etkili hale gelmesinin sağlanmasına önemli katkısı olduğunu belirterek, "Öğrenmen ve öğrencilerimiz pandemi sürecini oldukça verimli geçirdi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 7 okul ile birlikte yürütülen projede web2.0 araçlarını etkin kullanarak okul takımları ile etkinlikler yapıldı. Proje sayesinde okul takımları ile iş birliği içinde ortak ürünler çıkarıldı." ifadesini kullandı.