Kavak'ta "İşaret Dili Öğreticiliği" Kursu Açılacak
43 dakika önce
Kavak Hak Eğitimi Merkezi (HEM) ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde "İşaret Dili Öğreticiliği" kursu açılacak.
Kavak
Hak Eğitimi Merkezi (HEM) ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde "İşaret Dili Öğreticiliği" kursu açılacak.
Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine, işaret dili öğreticiliği kursu açılması konusunda kendilerine talep geldiğini, bunun üzerine kursun açılması için HEM ile birlikte çalışma başlattıklarını söyledi.
İşaret dili öğreticiliği kursunun açılabilmesi için 12 kursiyerin olması gerektiğini belirten Altıngöz, "6 öğrenci kurs açılması talebinde bulundu. Kursiyer temini amacıyla duyurularımızı yaptık. Kurs eğitmenimiz hazır. 6 kişinin daha kaydını yaptırması halinde kursumuzu açacağız." dedi.
Altıngöz, 120 saat sürecek kursun ders saatlerini aksatmayacak şekilde cumartesi ve pazar günleri düzenleneceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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