Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Jandarma Kadınlar Günü'nü Kutladı

Kavak'ta Jandarma Kadınlar Günü'nü Kutladı

12 dakika önce

Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolcularla fabrika ve kamu kurumlarında çalışanlara gül verdi.

Kavak'ta Jandarma Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolcularla fabrika ve kamu kurumlarında çalışanlara gül verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikalar ve kamu kurumlarındaki kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Daha sonra Kavak-Samsun kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma ekibi, kadın sürücüler ile araçlardaki kadın yolculara karanfil verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA

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