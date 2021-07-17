Kavak'ta jandarma trafik denetimlerini artırdı - Son Dakika

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala oluşan trafik yoğunluğu dolayısıyla Kavak İlçe Jandarma trafik timleri, güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için sorumluluk sahasındaki kontrol noktalarında trafik denetimi yaptı.

Trafik timleri, denetimde sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konularında uyarılarda bulunarak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Bu arada jandarma trafik timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı günlerde mesai mefhumu gözetmeden denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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