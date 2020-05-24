Kavak'ta jandarmadan denetim - Son Dakika

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Asarcık- Kavak kara yolunda denetim yapıldı.

Dörtyol mevkisinde yapılan denetimlerde, araçta bulunması gereken belgeler, emniyet kemeri ile koronavirüs konusunda alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.

Trafik ekipleri, şehir içi, ilçeler ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şekli konularında da sürücülere uyarı ve hatırlatmada bulundu.

Denetimlerin çeşitli noktalarda bayram süresince aralıksız devam edeceği kaydedildi.