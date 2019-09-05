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Kavak'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Konferansı

2 saat önce

Kavak ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu konferans düzenlendi.

Kavak'ta

Kavak ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu konferans düzenlendi.

Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Kavak Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda muhtarlara yönelik gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak sosyolog Enes Durgun katıldı.

Durgun, konuşmasında aile içi ve kadına karşı şiddetin sonlandırılmasında erkeklerin rolünün son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Fiziksel, sözlü, duygusal, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet konularına değinen Durgun, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Konferansın ardından katılımcılara, şiddete uğrayan kadınların nerelere başvuruda bulunacaklarını gösteren broşür dağıtıldı.

Samsun Valiliği, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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