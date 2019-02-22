Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Kan Bağışı Kampanyası

Kavak'ta Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Kavak Müftülüğü, Kavak Gençlik Merkezi ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kavak'ta Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Kavak Müftülüğü, Kavak Gençlik Merkezi ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Türk Kızılayının kış aylarında azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla, "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesinden bir grup gönüllü öğrencinin de kamu kuruluşları ve esnafı gezerek kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ettiklerini anlatan Altıngöz, "Soğuksu Mahallesi'nde konuşlandırılan kan bağışı aracına müracaat eden 65 kişiden durumu uygun olanlardan 53 ünite kan bağışı alındı. Bu gün başkasına olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza gerekebilir." dedi.


Türk Kızılayı ekibi başkanı Osman Yanık da bir ünite kanın dahi kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, kampanyanın düzenlenmesine öncülük edenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Kavak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kalp Krizinden Öldü' Denilen Türk İş Adamı, Ameliyat Sırasında Ölmüş PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery: En İyi Mesut, Hasta Olmayan Mesut'tur Son Dakika! HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:22:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Kan Bağışı Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]