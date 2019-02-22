Kavak'ta Kan Bağışı Kampanyası

Kavak Müftülüğü, Kavak Gençlik Merkezi ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kavak Müftülüğü, Kavak Gençlik Merkezi ve Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Türk Kızılayının kış aylarında azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla, "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.



Rıdvan Çelikel Fen Lisesinden bir grup gönüllü öğrencinin de kamu kuruluşları ve esnafı gezerek kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ettiklerini anlatan Altıngöz, "Soğuksu Mahallesi'nde konuşlandırılan kan bağışı aracına müracaat eden 65 kişiden durumu uygun olanlardan 53 ünite kan bağışı alındı. Bu gün başkasına olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza gerekebilir." dedi.





Türk Kızılayı ekibi başkanı Osman Yanık da bir ünite kanın dahi kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, kampanyanın düzenlenmesine öncülük edenlere teşekkür etti.

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