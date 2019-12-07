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Kavak'ta kan bağışı kampanyası

7 saat önce

Kavak ilçesinde AK Parti Samsun İl Başkanlığı ile Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Kavak ilçesinde AK Parti Samsun İl Başkanlığı ile Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, "Hayat Kurtarmak Kanımızda Var" projesi kapsamında farkındalık oluşturmak adına kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ın kan bağışı otobüsünü ziyaret ederek kampanyaya destek olduğunu belirten Atlı, "Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan Türk Kızılay kan toplama aracına müracaat eden vatandaşlardan 62 ünite kan bağışı toplandı. Kampanyadan olumlu sonuç aldık." dedi.

Türk Kızılay ekip başkanı Dr. Çağlar Aydın da kan bağışı kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.

AK Parti, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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