Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek

Kavak'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek

1 saat önce

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Türk Kızılayının kış aylarında azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Kavak'ta Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek, System.String[]
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, Türk Kızılayının kış aylarında azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayının yurt genelindeki kan stoklarının azaldığının bildirdiğini belirtti.

Bu kapsamda 17 Ocak Perşembe günü kan bağışı kampanyası başlatma kararı aldıklarını dile getiren Altıngöz, "17 Ocak'ta Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde Türk Kızılayı kan bağışı otobüsüne kan bağışında bulunmak üzere 18 yaş üzerindeki herkesi bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza gerekebilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Sağlık
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