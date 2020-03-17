Kavak'ta kar çiftçileri sevindirdi - Son Dakika

Kavak'ta etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, kar yağışının tarım alanlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Aslankaya, yaptığı açıklamada, bitkilerin su ve vernelizasyon (bitkilerin soğuklama dönemine girmesi) ihtiyacını karşılaması bakımından kar yağışının önemli olduğuna dikkati çekti.

Toprak tarafından yavaşça emilen kar sularının bitkilere su ihtiyacı bakımından büyük fayda sağladığını anlatan Aslankaya, kar sularının minerallerin kolayca çözülmesini sağladığını belirtti.

Kar ile toprak nemimin artacağını yeraltı suyunun zenginleşeceğini söyleyen Aslankaya, "Eriyen ve toprak ile buluşan kar suyu topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin kolayca yararlanmasını sağlamaktadır Aynı zamanda kar, toprak verimliliğine katkıda bulunmaktadır. Çünkü kar yağarken havada bulunan her türlü mineral besinler kar taneleri tarafından toprağa ulaştırılır." dedi.

Bitkilerin üzerini örten karın koruyucu bir tabaka oluşturarak aşırı soğuklardan ve donlardan bitkinin zarar görmesini engellediğini ifade eden Aslankaya, "Diğer taraftan kar örtüsü, bitki hastalık ve zararlıların yayılmasını durdurup bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı mukavemetini artırmaktadır." diye konuştu.

Kavak ilçe merkezinde kar kalınlığının 10, yüksek yerlerde 20 santimetre olduğu öğrenildi.