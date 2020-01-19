Kavak'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Kavak'ta kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Samsun'un Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

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Samsun'un Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini gece yarısından itibaren kar yağışına bıraktı.

Beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, sabah kar sürpriziyle karşılaştı. İlçe merkezinde 4 santimetre olan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 8 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek Samsun- Ankara kara yolunun Kavak ilçesi hudutlarında gerekse grup mahalle yollarında ulaşımın normal olduğunu bildirdi.

Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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