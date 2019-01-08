Kavak'ta Karla Mücadele

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, karla mücadele ekiplerinin hazırlıklı beklediğini bildirdi.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, karla mücadele ekiplerinin hazırlıklı beklediğini bildirdi.



Kaymakam Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce yoğun şekilde yağan kar nedeniyle kapanan 75 mahalle yolunun açılarak ulaşımın normale döndürüldüğünü söyledi.



Kar yağışı veya fırtına ile açılan yolların tekrar kapanabileceği gerekçesiyle karla mücadele ekiplerinin hazırlıklı olduğunu belirten Kaymakam Koşal, "Alınan tedbirler neticesi ilçemizde kardan kapanan mahalle yollarımız sabah saatlerine kadar çalışarak en kısa sürede açılıyor. Olası bir olumsuzluğa karşı da karla mücadele ekiplerimiz hazırlıklı bekliyor. Samsun Büyükşehir, Karayollaı ve Kavak Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim." dedi.



Koşal, ulaşım sırasında okul servisi sürücülerinin dikkatli olmalarını istedi.

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