Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Kavak'ta Karla Mücadele Çalışmaları

2 saat önce

Samsun'un Kavak ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 85 mahalle yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

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Samsun'un Kavak ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 85 mahalle yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaymakam Recep Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalınlığı yer yer 80 santimetreyi bulan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 85 mahalle yolunun tamamının ulaşıma açıldığını söyledi.

Çalışmalarda 12 greyder, kepçe ve kar temizleme aracının kullanıldığını anlatan Koşal, " Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyesi, iş makineleriyle yol açma çalışması yürüttü. Gece boyunca süren çalışma ile mahallelerimizin tamamının yolu ulaşıma açılmıştır. Okul servis araçlarımız zamanında okullarımıza gelmişlerdir. Ulaşım tamamen normale dönmüştür." dedi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle yolların tekrar kapanabileceğine işaret eden Koşal, bu duruma karşı ekiplerin hazırlıklı olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:42 Kaynak: AA

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