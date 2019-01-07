Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Karla Mücadele Sürüyor

Kavak'ta Karla Mücadele Sürüyor

2 saat önce

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Tüm ekiplerimiz sahada karla mücadele içinde" dedi.

Kavak'ta Karla Mücadele Sürüyor, System.String[]
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Tüm ekiplerimiz sahada karla mücadele içinde" dedi.

Önceki gün bastıran yoğun kar yağışı Kavak'ta yaşamı adeta durma noktasına getirirken Kavak Belediyesi de ilçede yaşamın normale dönmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Daha önceden aldıkları önlemler ve oluşturdukları ekipler sayesinde bölgede sıkıntılı bir durum yaşanmadığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz yolları açık tutmak ve vatandaşlarımızın kent içinde ulaşım noktasında bir sıkıntı yaşamalarını önlemek için çalışmalarına başladı. Şehir içi yollar dışında köy yolları üzerinde de kar açma ve tuzlama çalışmaları yaptık ve yapıyoruz" dedi.

Bölgenin hava durumunu hakkında bilgi almak amacıyla düzenli olarak meteorolojiden hava durumu hakkında bilgi aldıklarını söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Aldığımız bilgilere göre önümüzdeki günlerde bölgemiz yağışlı geçecek. Belediye olarak her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerimizle hazırız. Halkımızın günlük yaşamlarını aksatmadan sürdürmelerini için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Kar, İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Güncel
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