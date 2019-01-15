Kavak'ta Kitap Fuarı Açıldı

Kavak
'ta, Kaymakamlık
ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde Kitap Fuarı açıldı.
Kaymakam Recep Koşal, Kavak Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen fuarın açılışında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün "Kitaplar vazgeçilmez ve asla aldatmayan dostlardır" sözü bulunduğunu söyledi.
Okumanın önemine işaret eden Koşal, "Okumak çok önemlidir. Dinimizin ilk emri 'oku'dur. Hazreti Ali de 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyerek okumanın önemini vurgulamıştır. Okuyalım, okuyalım ki yaşayalım, hayatımızın olumlu yönde akışını sağlayalım. Ne kadar okursanız, bilgi dağarcığınız gelişir, genel kültürünüz artar." dedi.
Fuarda pek çok kitap bulma fırsatı bulunacağını vurgulayan Koşal, "Fiyatlarda da yüzde 20 indirim uygulanıyor. Bu imkanı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.
Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu
da kitapların tanıtılması ve kitap okuma alışkanlığının artırılmasını amaçladıklarını dile getirerek, "Dördüncüsü düzenlenen kitap fuarı, her yıl daha kapsamlı oluyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak katılımcılar tarafından gezildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, davetliler ve vatandaşların katıldığı fuar, 3 gün açık kalacak.