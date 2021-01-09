Kavak'ta Kovid-19 sessizliği - Son Dakika

Kaymakam Ömer Saygılı, salgının etkisiz hale getirilmesi için maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Belediye zabıta, jandarma ve polis ekipleri de görev sorumluluk alanlarında denetim yaparak vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kavak ilçesindeki park, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu

Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı

Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu