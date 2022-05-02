Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor

02.05.2022 14:34
Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor

Kavak ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kavak ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Saygılı, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır yapılamayan bayramlaşma törenine ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların komşu, akraba ve hastaların ziyaret edildiği, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesi için adım atıldığı günler olduğunu vurgulayan Kaymakam Saygılı, "Bayramlar muhtaç durumda olanlara yardım elinin uzatılarak paylaşmanın ve yardımlaşmanın öneminin bir kez daha anımsatıldığı müstesna günlerdir. Birlik ve beraberliğin doyasıya yaşandığı bayramlarımız, aynı zamanda gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmaktadır. Bu duygularla başta Kavak halkının, çalışma arkadaşlarımın, şehit aileleri ve gazilerimizin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Kaymakam Saygılı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Gazi Duran Yolaydın ile şehitler Astsubay Kıdemli Çavuş İlhan Kuşan ve Komando Er Hüseyin Kaşka'nın ailelerini ziyaret eden Saygılı, kapısının ve telefonunun her daim kendilerine açık olduğunu söyledi.

Herhangi bir istekleri olduğunda çekinmeden kendisine ulaşabileceklerini belirten Kaymakam Saygılı, "Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Saygılı, ilçedeki gazi ve şehit ailelerini bayram süresince ziyaret etmeye devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Güven de katıldı.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor Beypazarı'nda Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor Havza'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması gerçekleştirildi Havza'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması gerçekleştirildi

Ramazan Bayramı, Jandarma, Hisarcık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kavak'ta Kurban Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement