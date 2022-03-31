Kavak'ta "Kütüphane Konuşmaları" programı düzenlendi - Son Dakika
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Kavak'ta "Kütüphane Konuşmaları" programı düzenlendi

31.03.2022 13:42
Kavak'ta "Kütüphane Konuşmaları" programı düzenlendi

Kavak ilçesinde "Kütüphane Konuşmaları" programı gerçekleştirildi.

Kavak ilçesinde "Kütüphane Konuşmaları" programı gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kavak Halk Eğitimi Merkezi'nde organize edilen "Akşemseddin ve Kavak" konulu programda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Pamuk, açılış konuşmasını yaptı.

Programda Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, "Akşemseddin ve Kavak" konulu sunum gerçekleştirdi.

Akşemseddin'in ilim yolculuğunun Kavak'tan başladığını belirten Seven, babası Şeyh Şerafettin Hamza ile 1383 yılında 7 yaşında Kavak ilçesine geldiğini, burada bir müddet yaşadığını anlattı.

İlçede Akşemseddin'in babasının kabrinin yer almasının bunu teyit ettiğini anlatan Seven, "Kaynaklarda belirtilen 'Amasya'nın Kavak ilçesi' ifadesi, bugünkü Kavak ile örtüşmektedir. Bugünkü Kavak'ta baştan başa tekke ve vakıf kültürü hakimdir. Bölgede yaşatılan kültür, Kavak'ın adı bilinmeyen çok sayıda ilim adamlarına ev sahipliği yapmış olmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de ile vatandaşlar katıldı.

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Halk Eğitimi Merkezi, Samsun Valiliği, Akşemseddin, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta 'Kütüphane Konuşmaları' programı düzenlendi - Son Dakika


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