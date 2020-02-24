Kavak'ta Maarifin Yıldızları Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavak'ta Maarifin Yıldızları Toplantısı - Son Dakika

Kavak'ta Maarifin Yıldızları Toplantısı

6 saat önce

Kavak'ta Maarif Hareketi Projesi kapsamında "Maarifin Yıldızları" konulu toplantı düzenlendi.

Kavak'ta Maarifin Yıldızları Toplantısı, System.String[]

Kavak'ta Maarif Hareketi Projesi kapsamında "Maarifin Yıldızları" konulu toplantı düzenlendi. Kavak İlçe

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Abdullah Yangöz ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi sorumlusu öğretmen Kemal Ercan, eğitimde olması gereken en iyi uygulamalar konusunda sunum yaptı.

Okulların uygulamaya nasıl katılacağına da açıklık getiren Ercan, Maarif Harekatı Projesi kapsamında okullarda yürütülecek spor, sanat ve robotik gibi alanlardaki çalışmaların oluşturulacak bir heyet tarafından değerlendirilmesinin ardından dereceye giren okullara mayıs ayı içinde çeşitli ödüller verileceğini aktardı.

Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Devrim Muhafızları yetkilisinden Kasım Süleymani itirafı: Esed'in istifasına engel oldu Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:46:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavak'ta Maarifin Yıldızları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]