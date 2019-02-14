Son Dakika Haberleri: Kavak'ta MHP'nin Kuruluşunun 50. Yılı Kutlandı

Kavak'ta MHP'nin Kuruluşunun 50. Yılı Kutlandı

1 saat önce

Kavak ilçesinde MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak'ta MHP'nin Kuruluşunun 50. Yılı Kutlandı, System.String[]
Kavak ilçesinde MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

MHP Kavak ilçe teşkilatı tarafından Ondokuz Mayıs Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Arslan Kösef, Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, MHP ilçe başkanları, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP gençlik ve kadın kolları üyeleri ile partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde Cumhur İttifakının adaylarını destekleyeceklerini söyledi.

Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, 31 Mart seçimlerinde başarılı olabilmek için kapı kapı dolaşacaklarını ve hiç kimseyi dışlamayacaklarını ifade etti.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ise Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz darbe girişimi üzerine devlet, vatan ve millettin bekası için kurulduğuna işaret ederek, "İki parti liderinin aralarında verdiği karar gereği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhur İttifakı kurulmuştur. Amaç bölücü örgütlere karşı devletin, vatanın ve Türk milletinin bekasıdır. Liderimiz kararını vermiştir. Bizler de Genel Başkanımızın verdiği karara bağlı kalarak 31 Mart mahalli seçimlerinde Cumhur İtifakı'nın ortak adayını destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerinden sonra da devam edecektir." dedi.

Program, MHP'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla hazırlanan slayt gösterimi, katılımcılara tirit ikram edilmesi ve yemek duasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Kavak, MHP, Güncel
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