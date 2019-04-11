Kavak'ta Minik Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
1 saat önce
Kavak Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kavak Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:58 Kaynak: AA
Ziyarette, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli'ye çiçek veren minik öğrenciler "polis amcalarının" Polis Haftası'nı kutladı.
Çocuklara ikramda bulunan Güveli, Emniyet Müdürlüğü ve polis memurlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Minik öğrenciler, daha sonra görevli polis memurlarının çalıştığı büroları gezerek merak ettikleri soruları sordu.
Ziyaretin ardından öğrenciler ile polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.
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