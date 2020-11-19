Kavak'ta MOBESE kamera görüntüsünü engelleyen ağaçlar budanıyor - Son Dakika

Kavak'ta MOBESE kamera görüntüsünü engelleyen ağaçların budanmasına başlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Seyfettin Güveli, ilçede 31'i sabit, 10'u hareketli, 12'si de plaka tanıtım sistemli toplam 53 MOBESE kamerası bulunduğunu söyledi.

2018 yılında hizmete giren MOSEBE'nin kamera görüntülerini büyüyen ağaç dallarının engellediği belirten Güveli, "MOBESE hem suç işlenmesinde caydırıcı oluyor hem de suça ilişkin olayların aydınlatılmasında ve suçluların yakalanmasında çok önemli. Ancak zamanla kamera yakınındaki ağaç dalları gelişerek kameraların önüne engel oldu. Görüntüye engel olan dalların Belediye Fen İşleri Şefliği ile budamasına başladık." dedi.

Kavak Belediye Fen İşleri Şefi Kamil Yerişkin de ağaçların budanması ile MOBESE kameralarının ağaç dalları arasından açığa çıktığını dile getirerek, görüşe engel olan tüm ağaçların budamasının kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.