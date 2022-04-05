Kavak'ta "Modern Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu Paneli" düzenlendi - Son Dakika
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Kavak'ta "Modern Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu Paneli" düzenlendi

05.04.2022 14:43
Kavak'ta "Modern Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu Paneli" düzenlendi

Kavak ilçesinde Anadolu Mektebi Projesi yazar okumaları kapsamında "Modern Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu Paneli" gerçekleştirildi.

Kavak ilçesinde Anadolu Mektebi Projesi yazar okumaları kapsamında "Modern Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu Paneli" gerçekleştirildi.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Bilen'in koordinatörlüğünde, Gizem Tuğba moderatörlüğünde okulun konferans salonunda düzenlenen panelin açılış konuşmasını da Bilen yaptı.

Panelde Akşemseddin İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Cemilcan Altunay, Mustafa Kutlu'nun hayatı, eserleri ve düşünce dünyasını, Merve Altunay, Mustafa Kutlu hikayelerinde mekan ve çevre bilgisi, Meryem Tektaş, Mustafa Kutlu hikayelerinde karakter analizi ve Mehmet Emin Filiz de Mustafa Kutlu hikayelerinde deyimler ve kavram analizi ile ilgili sunum yaptı.

Panelin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve Anadolu Mektebi Projesi İl Koordinatörü Osman Fidan, panelistlerle Bilen'e katılım belgesi verdi.

Büyük, genç yaşta sadece bir yazarın pek çok kitabını okumanın iftihar edilecek bir durum olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Kitap, gerçekten çok iyi bir dosttur. Kitabın en iyi dost olduğunu bilerek kitaba hayatımızın tümünde yer vermeye devam edeceğiz. Bizim medeniyetimiz, okuma medeniyetidir. Kitap okumayı ihmal etmeyelim." dedi.

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İmam Hatip Liseleri, Akşemseddin, Hisarcık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta 'Modern Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu Paneli' düzenlendi - Son Dakika


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