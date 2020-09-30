Kavak'ta muhtar, muhtarlığı ders çalışmaları için öğrencilere tahsis etti - Son Dakika

Kavak'ta Yaşar Doğu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kara, muhtarlık hizmet binasının kapılarını ders çalışmaları için öğrencilere açarak örnek bir davranış sergiledi.

Kara, uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar bulunmayan öğrencilere destek olmak amacıyla muhtarlık binasının kapısını öğrencilere açtı.

Kara, AA muhabirine, mahallede pek çok evde internet bulunmadığını söyledi.

Mahallenin özellikle kırsal kesimden göç aldığını belirten Kara, "Ailelerin ekonomik durumu oldukça kısıtlı. Pek çok ailenin evinde internet bulunmuyor. Ben de bu ailelerin öğrencilerine yardımcı olabilmek için uzaktan eğitim sırasında muhtarlık binamızı öğrencilerimize tahsis ettim. Öğrencilerimiz uzaktan eğitim almak için muhtarlığımıza geliyor. Salgınına karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafeyi dikkate alarak öğrencilerimiz muhtarlık makamında internet imkanlarımızdan yararlanarak derslerine çalışıyor. " dedi.

Öğrencilerin ders çalışması sırasında muhtarlığın vatandaşlara kapalı olduğunu ifade eden Kara, öğrencilere ücretsiz olarak sıcak içecek, simit ve bisküvi ikramında da bulunduklarını ifade etti.

Kara, imkanı olan herkesin bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilere destek vermesi gerektiğini kaydetti.