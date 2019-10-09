Kavak'ta muhtarlara anket uygulandı

Kavak'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen " Türkiye'de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (Yer-Mek) Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi" çalışmaları kapsamında muhtarlara anket uygulandı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Konferans Salonu'nda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) görevlileri koordinasyonunda yapılan ankete muhtarların katılım sağladığını belirtti

Anket çalışmasıyla Türkiye'deki yerleşim yerleri arasındaki sosyo-ekonomik ilişki yapısının ve işleyişin belirlenmesi amaçlanıyor.