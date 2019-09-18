Kavak'ta muhtarlarla bilgilendirme ve istişare toplantısı

Kavak Kaymakamlığınca merkez mahalle muhtarlarına yönelik asayiş, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli ile 6 mahalle muhtarı katıldı.

Şenay, bir yerde huzur ve güvenin sağlanmasında muhtarların güvenlik güçleri ile iş birliği yapmasının önem taşıdığını söyledi.

Muhtarların aynı zamanda önleyici polislik görevi yaptığına işaret eden Şenay, "Biz ilçedeki insanları, kimin kim olduğunu bilemeyebiliriz. Şüpheli olayları ve şüpheli şahısları emniyet müdürlüğümüze vakit geçirmeden bildiriniz. Sizler emniyetimizin mahallelerimizdeki kolusunuz." dedi.

Güveli de muhtarların, halkın huzurlu yaşaması için polislerden istifade etmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm muhtarların emniyetle istişare ederek birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatan Güveli, "Mahallede yaşanan olumsuz olayların muhtarların polisle irtibata geçerek çözümlenmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.