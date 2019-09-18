Son Dakika Haberleri: Kavak'ta muhtarlarla bilgilendirme ve istişare toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Kavak'ta muhtarlarla bilgilendirme ve istişare toplantısı

1 saat önce

Kavak Kaymakamlığınca merkez mahalle muhtarlarına yönelik asayiş, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak'ta muhtarlarla bilgilendirme ve istişare toplantısı, System.String[]

Kavak Kaymakamlığınca merkez mahalle muhtarlarına yönelik asayiş, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli ile 6 mahalle muhtarı katıldı.

Şenay, bir yerde huzur ve güvenin sağlanmasında muhtarların güvenlik güçleri ile iş birliği yapmasının önem taşıdığını söyledi.

Muhtarların aynı zamanda önleyici polislik görevi yaptığına işaret eden Şenay, "Biz ilçedeki insanları, kimin kim olduğunu bilemeyebiliriz. Şüpheli olayları ve şüpheli şahısları emniyet müdürlüğümüze vakit geçirmeden bildiriniz. Sizler emniyetimizin mahallelerimizdeki kolusunuz." dedi.

Güveli de muhtarların, halkın huzurlu yaşaması için polislerden istifade etmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm muhtarların emniyetle istişare ederek birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatan Güveli, "Mahallede yaşanan olumsuz olayların muhtarların polisle irtibata geçerek çözümlenmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

İbrahim Engin, Huzur, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım
Bakanlık açıkladı: Pençe Harekatı'nda 111 terörist etkisiz hale getirildi Son yıllardaki en büyük miktar! Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta muhtarlarla bilgilendirme ve istişare toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]