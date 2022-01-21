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Kavak'ta öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Kavak'ta öğrenciler karnelerini aldı

21.01.2022 15:17
Kavak'ta öğrenciler karnelerini aldı

2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla Kavak'ta öğrencilere karneleri verildi.

2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla Kavak'ta öğrencilere karneleri verildi.

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıca Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Saygılı, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Vatanımız sizlere emanet olacak. Bunun için başarılı olabilmek için planlı çalışmanız gerekiyor. Öğretmenleriniz bu tatilde size ödev vermedi ama sizler bol bol dinlenmenin yanında hiç olmazsa bir kitap okuyunuz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, ilçede 3 bir civarında öğrenciye karne verildiğini söyledi.

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milli eğitim bakanlığı, Üsteğmen, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak'ta öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika


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