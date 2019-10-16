Kavak'ta öğrencilere

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Verimli Ders Çalışmada İleri Yöntemler/Motivasyon" konulu seminer düzenlendi.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'ndaki semineri, eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu verdi.

Beledioğlu, öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanması aşamasında nasıl verimli ders çalışacaklarını, nasıl motive olup stresle başa çıkacaklarını anlattı.

Seminer sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, eğitimci yazar Beledioğlu'na teşekkür ederek çiçek verdi.

Seminere, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ve okul müdürleri de katıldı.