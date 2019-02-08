Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

Kavak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi

39 dakika önce

Kavak Mahmutbeyli İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kavak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Kavak Mahmutbeyli İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Mahmutbeyli İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Eğitimde Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Çavuş Ali Araç tarafından trafik ışıkları, trafik işaretleri, yaya kaldırımında yürüme, yolun karşısına geçme, trafik levhaları ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektifi kimlik kartı veren Araç, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında ilçedeki tüm okullardaki öğrencilere trafik eğitimi verileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Araç, Jandarma, Kavak, Güncel
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