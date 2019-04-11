Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Kavak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

1 saat önce

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında Çakallı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kavak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi, System.String[]
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında Çakallı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Eğitimde, öğrencilere trafik ışıkları, trafik işaretleri, yaya kaldırımında yürüme, yolun karşısına geçme, trafik levhaları ve uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektifi kimlik kartı ve boyama kitabı hediye edildi.

"Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında ilçedeki tüm okullardaki öğrencilere trafik eğitimi verileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:49 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi'nin Kapısına Polis Dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 11:43:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]