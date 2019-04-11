Kavak'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında Çakallı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında Çakallı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.



Eğitimde, öğrencilere trafik ışıkları, trafik işaretleri, yaya kaldırımında yürüme, yolun karşısına geçme, trafik levhaları ve uyulması gereken kurallar anlatıldı.



Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektifi kimlik kartı ve boyama kitabı hediye edildi.



"Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında ilçedeki tüm okullardaki öğrencilere trafik eğitimi verileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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