Kavak'ta öğrencilerin karne heyecanı
1 saat önce
Kavak'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.
Kavak
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:52 Kaynak: AA
'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.
Kavak ilçesindeki 19 okulda eğitim gören 3 bin 453 öğrenci ile 280 öğretmen için yaz tatili başladı.
Kaymakam Vekili İbrahim Engin
Şenay, Akbelen
ve Mahmutbeyli ortaokullarında düzenlenen karne töreninde, öğrencileri tebrik ederek, karnelerini ve hediyelerini verdi.
İlçede eğitim öğretim döneminin başarılı ve sorunsuz şekilde tamamlanmasında özveriyle çalışan tüm personele ve velilere teşekkür eden Şenay, öğrencilere de iyi bir tatil geçirmelerini diledi.
Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de katıldı.
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