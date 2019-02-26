Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Öğrenme Konferansı

Kavak'ta Öğrenme Konferansı

25 dakika önce

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğrenmeyi öğrenme ve motivasyon" konulu konferans düzenlendi.

Kavak'ta Öğrenme Konferansı, System.String[]
Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğrenmeyi öğrenme ve motivasyon" konulu konferans düzenlendi.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, beyin eğitmeni-yazar Alişan Kapaklıkaya, öğrencilere "Öğrenme stilleri, öğrenmeyi öğrenme" konularında bilgi verdi.

Kapaklıkaya, esprili üslubuyla sinevizyon eşliğinde motivasyonu artırmanın ve öğrenmenin olumlu yollarını gösterdi, ayrıca öğrenme stilleri, öğrenmeyi öğrenme ve kolay öğrenme teknikleri üzerinde uygulama yaptırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve katılımcılar, verdiği konferanstan dolayı Kapaklıkaya'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:32 Kaynak: AA

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