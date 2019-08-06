Kavak'ta okul servisi sürücülerine eğitim

Kavak ilçesinde okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Kavak ilçesinde okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminin yaklaşması dolayısıyla okul servis sürücülerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde, Uzman Çavuş Ali Araç sürücülere, trafik güvenliğinin önemi, trafik kazalarının sıfıra indirilmesi, trafikte hoşgörü ve saygı ile araç kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanımının faydaları ve okul önlerinde dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Eğitimde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında, okul servis araçlarının okul taşıt yazısı, dur levhası, otomatik açılır kapı camlarının sabit olması ve benzeri kontrolleri yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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