Son Dakika Haberleri: Kavak'ta okul servisi sürücülerine eğitim
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Kavak'ta okul servisi sürücülerine eğitim

8 dakika önce

Kavak ilçesinde okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Kavak'ta okul servisi sürücülerine eğitim, System.String[]
Kavak ilçesinde okul servisi sürücülerine eğitim verildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminin yaklaşması dolayısıyla okul servis sürücülerine yönelik eğitim programı düzenlendi.
Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde, Uzman Çavuş Ali Araç sürücülere, trafik güvenliğinin önemi, trafik kazalarının sıfıra indirilmesi, trafikte hoşgörü ve saygı ile araç kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanımının faydaları ve okul önlerinde dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.
Eğitimde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında, okul servis araçlarının okul taşıt yazısı, dur levhası, otomatik açılır kapı camlarının sabit olması ve benzeri kontrolleri yapıldı.
Jandarma, Samsun, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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