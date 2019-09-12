Son Dakika Haberleri: Kavak'ta okul servisleri denetlendi
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Kavak'ta okul servisleri denetlendi

26 dakika önce

Kavak ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

Kavak'ta okul servisleri denetlendi, System.String[]

Kavak ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

Kavak Jandarma trafik timleri tarafından eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servis araçları denetime alındı.

İlçe girişi, çıkışı, çevre yolu ve mahalle grup yollarında jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimde, araçlarda evrak, kapasiteden fazla öğrenci olup olmadığı, sivil yolcu taşımacılığı yapılıp yapılmadığı gibi konular kontrol edildi.

Ayrıca Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında araçların okul taşıt yazısı, dur levhası, otomatik açılır kapı camlarının sabit olması da denetlendi.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Çavuş Ali Araç, öğrencilerin trafikte daha güvenli olmasını sağlamak için denetimlere devam edeceklerini belirtti.

Jandarma, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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