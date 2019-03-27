Son Dakika Haberleri: Kavak'ta "Okur Yazar Buluşması" Etkinliği

Kavak'ta "Okur Yazar Buluşması" Etkinliği

49 dakika önce

Kavak Yaşar Doğu İlkokulunca okur yazar buluşması ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kavak'ta
Kavak Yaşar Doğu İlkokulunca okur yazar buluşması ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Coşkun Altun'un açılış konuşmasının ardından yazar ve şair Gökhan Akçiçek, okumanın önemiyle ilgili sunum yaptı.

Teknoloji ve bilimsel yönden gelişebilmek için okumanın önemine dikkati çeken Akçiçek, "Dünya rekabet içerisinde, bizim zayıf düşmemizi istiyorlar. Bunun için de çok okumalıyız. Sizler memleketimizin geleceğisiniz. Bu vatan sizlere emanet edilecek. Başarıya ulaşmada bir hedef belirlemeniz, bu hedefe ulaşabilmek için de planlı ve çok çalışmanız gerekiyor. Kitap, bizim en yakın ve iyi dostumuzdur. Kişisel gelişim ve kültürümüzü kitap okumak suretiyle geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:18 Kaynak: AA

Samsun, Coşkun Altun, Kavak, Güncel
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