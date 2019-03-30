Son Dakika Haberleri: Kavak'ta "Okur Yazar Buluşması" Etkinliği

Kavak'ta "Okur Yazar Buluşması" Etkinliği

1 saat önce

Kavak'ta, Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunda okur yazar buluşması ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kavak'ta
Kavak'ta, Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunda okur yazar buluşması ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kütüphane Haftası kapsamında Samsun Maarif Harekatı dolayısıyla Sedat Çakır Kütüphanesinde gerçekleştirilen programa okul müdürü Ümit Koyuncu öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yazar Gökhan Akçiçek, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet ederek, okumanın önemini anlattı.

Akçiçek, "Mümkün olduğunca kitap okuyunuz. Okulunuzdaki öğrenciler arasında gezinirken bile çok okuyanla okumayan, hal ve hareketinden ayırt edilebiliyor. Okuyan öğrenci daha sakin ve ağır görünümlü. Hedefinize ulaşabilmek için de planlı ve programlı çalışın." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:30 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Merkez, Kavak, Güncel
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