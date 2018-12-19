Son Dakika Haberleri: Kavak'ta Osb Toplantısı Yapıldı

Kavak'ta Osb Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Kavak'ta Osb Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk bakanlığında OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Al İhsan Uzun ve yönetim kurulu üyesi Özgür Küçükarslan katıldı.

Toplantıda, organize sanayi bölgesindeki çalışmalar ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Toplantının ardından katılımcılar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezerek, fabrika yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:08 Kaynak: AA

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