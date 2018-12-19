Kavak'ta Osb Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Kavak Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Samsun
Vali Yardımcısı Hasan Öztürk bakanlığında OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu
, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Al İhsan Uzun ve yönetim kurulu üyesi Özgür Küçükarslan katıldı.
Toplantıda, organize sanayi bölgesindeki çalışmalar ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.
Toplantının ardından katılımcılar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezerek, fabrika yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:08 Kaynak: AA
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu
İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı