Kavak'ta Ramazan Bayramı tedbirleri
29 dakika önce
Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
Kavak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:56 Kaynak: AA
'ta Ramazan Bayramı
dolayısıyla ilçede asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
Kavak İlçe Emniyet Müdürü Vekil Seyfettin Güveli, yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, rahat ve huzurlu bir bayram geçirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Bu kapsamda ilçede asayiş ve trafik ekiplerinin denetimlerini de arttıracağını vurgulayan Güveli, "Vatandaşların özellikle kalabalık bulunduğu otogar ve diğer yerler ile trafiğin yoğunlaştığı Samsun- Ankara
kara yolu ile mahalle grup yolları da bayram tatili süresince trafik ve asayiş ekiplerimizin denetim ve gözetiminde bulunacaktır. Bu arada sürücülerimizin dikkatini çekmek amacıyla Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimine rastlayan asfalt yol güzergahına gidiş-geliş istikametine göre uyarıcı pankartlar astık." dedi.
Öncelikli görevlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Güveli, asayiş ve trafik ekiplerince yapılacak denetimlerde, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordinasyon sağlayacaklarını da kaydetti.
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