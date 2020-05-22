Kavak'ta Ramazan Bayramı tedbirleri - Son Dakika

Kavak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla asayiş ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan tedbir ve yapılan mücadele ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram öncesi, bayram ve bayram sonrası ilçe merkezi ile bağlı mahalle grup yolları ve kara yollarında asayiş ve trafik yönünden alınması gereken tedbirler hakkında görüş birliğine varıldı.

Şenay, gerekli görülen yerlerde ilave ekiplerle güvenlik tedbirlerinin artırılmasını da istedi.