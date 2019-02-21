Kavak'ta Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Kavak Kaymakamlığınca 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'yle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Kavak Kaymakamlığınca 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'yle ilgili toplantı gerçekleştirildi.



Kaymakam Recep Koşal, Kavak Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyledi.



Telefonunun günün 24 saati açık olduğunu belirten Koşal, "Seçimlerin ilçemizde ve yurdumuzda güven ve huzur içerisinde yapılmasını diliyoruz. İlçemizde de seçimlerin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için seçim takvimi dikkate alınarak, seçim öncesi, sırasında ve seçim sonrasında emniyet ve jandarma teşkilatımız tarafından gereken güvenlik tedbirlerini alacağız. Mesai mefhumu gözetilmeden görevimizin başında olacağız." dedi.



Seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek hür iradesiyle oyunu kullanması için önceden gereken tedbirleri alacaklarını anlatan Koşal, "Sizlerden de isteğimiz, herhangi bir olumsuzluğa veya cezai duruma düşmemeniz için seçim kurallarına uyunuz. Mahallenizde aksine hareket eden vatandaşlarımızı uyarınız." ifadesini kullandı.



Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Kıdemli Başpolis Ali Tonbul, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Eyüp Ünlü ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve muhtarlar katıldı.

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